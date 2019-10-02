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Детский развивающий центр откроется в парке Тулы в 2020 году

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В Туле в следующем году планируют создать детский развивающий центр в центральном парке. Вопрос строительства обсудили в ходе заседания градостроительно-земельного совета региона, которое состоялось 2 октября.

Центр разместят в пустующем одноэтажном здании в центральном парке. Для этого его перестроят, добавят один этаж. Планируемая площадь здания составит 273 кв. м, пишет газета «Тульские известия».

Работы готовы начать в октябре. Отмечается, что для вырубка зеленых насаждений не потребуется — в здание проведены все необходимые коммуникации.

Открыть досуговое учреждение планируют к 1 мая. Для маломобильных граждан здесь будет организована доступная среда.

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