Детский развивающий центр откроется в парке Тулы в 2020 году

В Туле в следующем году планируют создать детский развивающий центр в центральном парке. Вопрос строительства обсудили в ходе заседания градостроительно-земельного совета региона, которое состоялось 2 октября.

Центр разместят в пустующем одноэтажном здании в центральном парке. Для этого его перестроят, добавят один этаж. Планируемая площадь здания составит 273 кв. м, пишет газета «Тульские известия».

Работы готовы начать в октябре. Отмечается, что для вырубка зеленых насаждений не потребуется — в здание проведены все необходимые коммуникации.

Открыть досуговое учреждение планируют к 1 мая. Для маломобильных граждан здесь будет организована доступная среда.