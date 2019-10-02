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Шесть человек пострадали при аварии бомбардировщика времен Второй мировой в США

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Фото: TASS/AP/Jessica Hill
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Шесть человек пострадали в результате аварии бомбардировщика времен Второй мировой войны в штате Коннектикут, США. Самолет B-17 «Летающая крепость» в среду, 2 октября, при посадке в международном аэропорту Bradley врезался в ангар, сообщает телеканал WFSB.

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Ранее сообщалось о трех пострадавших, передает «РИА Новости».

По данным телеканала, пострадавших на вертолете госпитализировали в больницу Hartford Hospital. Отмечается, что бомбардировщиком управляли гражданские пилоты. Самолет принимал участие в выставке «Крылья свободы» и показательных полетах в аэропорту Bradley. После инцидента аэропорт был закрыт.

На опубликованных фотографиях видно, что над местом происшествия поднимается столб черного дыма. Администрация аэропорта сообщила, что новая информация о причинах ЧП будет опубликована на его странице в Twitter.

На данный момент на месте работают спасатели.

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