Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Suzuki
Со сложенными задними сиденьями объем багажника достигает 377 литров. Это на 53 л больше, чем у машины предыдущего поколения.
На весь экран
Фото: Suzuki
В 4-местном варианте Jimny практически лишен багажника — остается всего 85 л
На весь экран
Фото: Suzuki
На заднем ряду поместятся двое взрослых
На весь экран
Фото: Suzuki
Новый мотор объемом 1,5 л развивает 102 л.с и 130 Нм момента
На весь экран
Фото: Suzuki
В максимальной комплектации фары полностью светодиодные. Несмотря на размер, они отлично светят
На весь экран
Фото: Suzuki
Во внешности есть черты всех поколений маленького внедорожника. Круглые поворотники — как у Sizuki LJ10 из 1970-х годов, Капот — как у второго поколения Jimny, этот автомобиль еще называлcя Samurai. Решетка радиатора — в стиле Jimny третьего поколения
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.