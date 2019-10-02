Во внешности есть черты всех поколений маленького внедорожника. Круглые поворотники — как у Sizuki LJ10 из 1970-х годов, Капот — как у второго поколения Jimny, этот автомобиль еще называлcя Samurai. Решетка радиатора — в стиле Jimny третьего поколения