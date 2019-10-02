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ГБР Украины начало обыски на Житомирском бронетанковым заводе

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начали обыски на Житомирском бронетанковом заводе. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отмечает УНН, в пресс-службе МВД Украины уточнили, что обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Речь идет о присвоении бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

В феврале в украинских СМИ появился материал о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Утверждалось, люди из окружения бывшего президента республики Петра Порошенко продавали запчасти с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Находясь на посту главы государства , политик инициировал проверку этих сведений и уволил первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования.

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