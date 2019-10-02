Найденные под Керчью останки участника ВОВ захоронили в Астраханской области

В Камызякском районе Астраханской области захоронили останки участника Великой Отечественной войны Константина Ивановича Сенчихина. Он пропал без вести в 1942 году.

Поисковики обнаружили останки этим летом во время раскопок под Керчью (Республика Крым). Спустя 77 лет после гибели рядового 205-го отдельного стрелкового батальона 398-й стрелковой дивизии Сенчихина его останки захоронили в селе Никольское, сообщает «Астрахань 24».

На церемонии присутствовали родные солдата и почетные гости. Рядовой Сенчихин был погребен с воинскими почестями.

В конце августа в Мурманской области обнаружили останки разбившегося в 1942 году советского самолета времен ВОВ. За штурвалом находился заместитель командира первой эскадрильи 255-го ИАП ВВС Северного флота Сергей Филиппов. Он погиб в день своего 29-летия.