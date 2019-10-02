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Кинологи выступили за развитие в России добровольного страхования собак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская кинологическая федерация (РКФ) выступила за развитие в России системы добровольного страхования ответственности за ущерб от собак, рассказал «Известиям» президент организации Владимир Голубев.

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В федерации подчеркнули, что в России есть лишь отдельные продукты по добровольному страхованию ответственности за причинение ущерба третьим лицам, но полноценного рынка пока нет.

В настоящее время федерация ведет переговоры со страховыми компаниями по этому вопросу, отметил Голубев. Кроме того, глава РКФ отметил нехватку дрессировочных площадок в городах, в том числе в Москве.

Ранее, 29 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 потенциально опасных пород собак. В документе отмечается, что эти виды обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

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