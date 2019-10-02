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Замгендиректора «Аэрофлота» обвинили в мошенничестве на 250 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров и его предполагаемые сообщники обвиняются в мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России 2 октября.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Помимо Александрова обвинение предъявлено адвокату Дине Кибец, председателю адвокатской коллегии «Консорс» Александру Сливко и экс-директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2016 год Александров вместе с сообщниками заключил четыре договора на оказание юридических услуг, однако фактически работы выполнялись сотрудниками юридического департамента компании. С 2016 по 2018 год Александров и Давыдова перевели на счета «Консорса» 250 млн рублей по поддельным актам о выполненных работах, документы готовили Сливко и Кибец. Деньги были похищены.

В настоящее время на заседании Басманного суда Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам дела. Прокуратура просит суд отправить Александрова под домашний арест, пишет ТАСС.

«Известиям» в «Аэрофлоте» сообщили о сотрудничестве со следственными органами по делу Александрова «для объективного рассмотрения всех обстоятельств». От прочих комментариев перевозчик воздерживается в интересах следствия. 1 октября правоохранители провели в кабинете Александрова обыск.

На сайте «Аэрофлота» сказано, что Александров занимает пост с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и СК. В авиакомпании он курирует правовые и имущественные вопросы. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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