Пушков посетовал на однообразные вопросы со стороны американских СМИ

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что представители американских СМИ способны задавать президенту РФ Владимиру Путину только один и тот же вопрос.

Во время международного форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 2 октября, журналист NBC News Кир Симмонс поинтересовался у главы государства, планирует ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году. Путин в шутку ответил, что Россия «обязательно будет это делать».

«Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же», — написал Пушков в своем Twitter.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.