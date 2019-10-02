Штормовое предупреждение из-за высокой угрозы пожаров продлили в Крыму

В Крыму решили продлить штормовое предупреждение из-за высокой угрозы пожаров. Об этом в среду, 2 октября, сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону. Режим будет действовать до 6 октября.

В регионе запрещено разведение костров, использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем у пожароопасных предметов. Также запрещено бросать горящие спички, курить и использовать пиротехнику, уточняет RT.

30 сентября пресс-служба федеральной Авиалесоохраны распространила сообщение, в котором говорится о том, что пожарные потушили все возгорания в лесах на территории России.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива РФ. Горело около 3 млн га леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.