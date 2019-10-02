«Червь» из 40 тыс. кальмаров удивил дайверов в Австралии

Дайверы компании Ocean Safari обнаружили скопление из 40 тыс. яиц кальмаров на Большом Барьерном рифе в Австралии. Видеоролик опубликован в Facebook.

Дайверы отметили, что это скопление яиц кальмаров напомнило им гигантского червя. На кадрах ролика видно, как спираль яиц удерживается вместе под водой благодаря оболочке, напоминающей желатин.

Отмечается, что «червь» может достигать 2 м в длину и считается редким зрелищем. Специалисты отмечают, что яйца обычно крепятся к морской траве, потому в воде почти не видны, пишет телеканал «Звезда».

В июле в Сети появилось видео, на котором морской дьявол «просит у людей помощи».