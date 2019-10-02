Прямой эфир

«Червь» из 40 тыс. кальмаров удивил дайверов в Австралии

0
Фото: facebook.com/Ocean Safari
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дайверы компании Ocean Safari обнаружили скопление из 40 тыс. яиц кальмаров на Большом Барьерном рифе в Австралии. Видеоролик опубликован в Facebook.

Дайверы отметили, что это скопление яиц кальмаров напомнило им гигантского червя. На кадрах ролика видно, как спираль яиц удерживается вместе под водой благодаря оболочке, напоминающей желатин.

Отмечается, что «червь» может достигать 2 м в длину и считается редким зрелищем. Специалисты отмечают, что яйца обычно крепятся к морской траве, потому в воде почти не видны, пишет телеканал «Звезда».

В июле в Сети появилось видео, на котором морской дьявол «просит у людей помощи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюлень помог арестовать наркоторговцев в Австралии
В Австралии выбрали самую милую коалу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019