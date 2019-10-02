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Бомбардировщик времен ВОВ разбился в США

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Фото: twitter.com/CBC News Alerts
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Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает CBS 2 октября.

Речь идет о B-17 «Летающая крепость», воздушное судно принадлежало Collings Foundation. Авария произошла утром в аэропорту Брэдли. На данный момент авиагавань закрыта, на месте работают спасатели, говорится в Twitter-аккаунте аэропорта.

По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку и врезался в ангар. Число людей на борту не известно, об их судьбе пока не сообщается.

30 сентября самолет компании Fly one при вылете из аэропорта Кишинева чуть не столкнулся с машинами технической службы, оказавшимися на взлетно-посадочной полосе.

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