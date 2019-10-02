На севере Казахстана нашли руины мавзолеев XIV века

На севере Казахстана обнаружили руины семи мавзолеев времен Золотой Орды. Об этом 2 октября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова.

«В Уалихановском районе археологи нашли руины семи мавзолеев XIV века. По данным ученых, усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Жошы хана. Также обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков», — рассказал Аксакалов, отметив, что «накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение».

По словам Аксакалова, находка археологов подтверждает давнюю гипотезу академика Алкея Маргулана о существовании в древности памятников средневековой городской культуры на территории северного Казахстана.

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