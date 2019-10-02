Шварценеггер встретится с преданным фанатом в Петербурге

Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился встретиться со своим преданным поклонником из Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Издание отмечает, что житель деревни Раздолье в Ленобласти с детства является поклонником голливудского артиста, коллекционирует книги, диски с фильмами и одежду с изображением любимого героя. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», мужчина является жильцом дома сопровождаемого проживания. Он признался, что мечтает пожать кумиру руку и поговорить по душам.

Актер узнал об этом и согласился встретиться с преданным поклонником. Встреча пройдет 4 октября на «Газпром Арене», где Шварценеггер будет выступать в рамках мероприятия Synergy Global Forum в Петербурге, намеченное на 4 и 5 октября, пишет сайт kp.ru. Как рассказали в благотворительной организации «Перспектива», петербуржец очень ждет этого события и даже готовит для Шварценеггера подарок из керамики.

30 сентября сообщалось, что Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электрокар Tesla.