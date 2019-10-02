Renault представила Logan на природном газе

Французский автопроизводитель Renault совместно с ГК «АТС» представили на IX Петербургском международном газовом форуме прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.

Как сообщает 2 октября пресс-служба компании, автомобиль построен на базе версии Life с мотором 1,6 л и механической коробкой передач.

Версия на природном газе (CNG) позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Отмечается, что при использовании газа можно в три раза снизить затраты на топливо и увеличить запас хода. О том, появится ли такая версия в продаже, пока не сообщается.

23 сентября сообщалось, что Renault объявила о начале экспорта нового кроссовера Arkana в страны СНГ.