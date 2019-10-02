Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота»

Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.

«В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражуа», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, ее слова приводит «РИА Новости».

Александрова обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Днем ранее его кабинет обыскали.

Также по делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят отправить в следственный изолятор. Помимо нее арест грозит председателю подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александру Сливко и некой Татьяне Давыдовой.

Какие именно действия вменяются другим фигурантам, пока не известно. Всем подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

На сайте «Аэрофлота» сказано, что Александров занимает свой пост с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и СК. В авиакомпании он курирует правовые и имущественные вопросы. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.