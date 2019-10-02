Прямой эфир

Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.

«В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражуа», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, ее слова приводит «РИА Новости».

Александрова обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Днем ранее его кабинет обыскали.

Также по делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят отправить в следственный изолятор. Помимо нее арест грозит председателю подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александру Сливко и некой Татьяне Давыдовой.

Какие именно действия вменяются другим фигурантам, пока не известно. Всем подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

На сайте «Аэрофлота» сказано, что Александров занимает свой пост с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и СК. В авиакомпании он курирует правовые и имущественные вопросы. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о новом виде налогового мошенничества в России
Телефонные мошенники перебираются на Украину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019