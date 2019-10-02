Google запустил режим инкогнито в картах

Американская компания Google запустила режим инкогнито для пользователей картографического сервиса. Об этом сообщается в блоге корпорации 2 октября.

В сообщении компании говорится, что при использовании карт в режиме инкогнито не будут сохраняться данные в аккаунте, то есть никто не сможет использовать эту информацию для персонализации пользовательского опыта, пишет RNS.

Активируется и отключается инструмент вручную нажатием на фото профиля.

Режим инкогнито в Google Картах на устройствах Android заработает в течение ближайших недель, позднее он появится и на устройствах на базе iOS.

В Google пояснили, что режим инкогнито интегрирован в браузер Chrome в 2008 году, и сейчас это «один из самых популярных инструментов регулирования конфиденциальности».

В апреле 2019 года социальную сеть Facebook вновь уличили в нарушении конфиденциальности.