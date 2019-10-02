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В Гонконге полиция 1 октября применила спецсредства рекордное количество раз

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Полицейские Гонконга 1 октября применили слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстраций рекордное количество раз. Об этом сообщил в среду, 2 октября, заместитель комиссара полиции Крис Тан.

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По его словам, слезоточивый газ был применен в разных районах города 1,4 тыс. раз. Для сдерживания радикалов было выпущено в общей сложности 900 резиновых и 190 пластиковых пуль, 230 губчатых гранат, произведены шесть выстрелов боевыми пулями. Ранения получил 18-летний студент, напавший на офицеров,отмечает ТАСС.

Также Тан рассказал о задержании 269 участников уличных беспорядков в возрасте от 12 лет до 71 года. Протестующие кидали в стражей порядка кирпичи и более сотни бутылок с зажигательной смесью. Ранения разной степени тяжести получили более 20 полицейских.

1 октября в Китае прошли торжественные мероприятия по случаю 70-й годовщины образования республики. В этот же день председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в специальных китайских административных районах Гонконг и Макао будет сохранена высокая степень автономии.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требуют отмены поправок к закону об экстрадиции из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

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