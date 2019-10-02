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Мосгорсуд смягчил приговор основателю «Корчмы «Тарас Бульба»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрию Белойвану. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

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В начале июля Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии за восемь эпизодов неуплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда суд учел смягчающие обстоятельства — признание на тот момент обвиняемым своей вины и наличие у него несовершеннолетних детей.

«Суд постановил: наказание по ст. 199 УК РФ снизить до 7 месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев колонии общего режима», — сказала судья Лариса Полякова.

Сторона защиты просила для бизнесмена наказания, не связанного с лишением свободы, указывая, что у Белойвана шесть несовершеннолетних детей.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван организовал в восьми подконтрольных ему организациях, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба», практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков. Целью предпринимателя было уклонение от уплаты налогов, таким образом Белойвану удалось сокрыть более 650 млн рублей.

Тогда бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

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