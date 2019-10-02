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Житель Воронежа получил посылку с песком вместо приставки

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Мошенник из Ростова-на-Дону отправил жителю Воронежа посылку с песком вместо игровой приставки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По словам потерпевшего, он увидел в интернете объявление о продаже приставки и в переписке с продавцом договорился о том, что переведет ему деньги после того, как товар будет отправлен по почте. На следующий день покупатель получил в мессенджере почтовую квитанцию об отправке посылки. Он перевел оговоренную сумму в размере 10,2 тыс. рублей продавцу.

Посылка пришла со штампом отправления из Ростова-на-Дону, и когда покупатель открыл коробку, то вместо приставки увидел сыпучее вещество. После этого продавец не отвечал на звонки, в связи с чем обманутый покупатель обратился в полицию. Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве. Устанавливаются личность мошенника и другие причастные к преступлению лица, сообщает телеканал «360».

В МВД отметили, что в последнее время количество интернет-мошенников увеличилось. Только за минувшие сутки в регионе произошло пять подобных случаев. Получение песка вместо приставки — только один из них.

26 сентября сообщалось, что Роскачество составило рекомендации для защиты от мошенничества с сим-картами.

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