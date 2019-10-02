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Памфилова заявила о невозможности реформы избирательного законодательства

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что реформа избирательного законодательства на данный момент невозможна. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

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«Не может быть никакой реформы сейчас избирательного законодательства проведено», — пояснила Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

По ее мнению, «всё избирательное законодательство в стране должно логично проистекать от того политического вектора, который в стране существует», а любые реформы не могут существовать отдельно от политических процессов.

«Это не компетенция ЦИК. Не мы формируем политическую повестку дня», — резюмировала Памфилова.

27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сформированной позиции по поводу реформы избирательной системы на данный момент нет и вопрос обсуждается на уровне экспертов.

26 сентября глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что ЦИК представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Днем ранее стало известно, что итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября, были признаны недействительными на 15 избирательных участках в шести субъектах России. По словам Памфиловой, правоохранительные органы уже возбудили 12 уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе прошедших избирательных кампаний, но их, по информации главы ЦИК, на самом деле больше.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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