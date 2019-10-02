Ушел из жизни композитор Гия Канчели

На 85-м году жизни умер Гия Канчели — автор музыки ко многим фильмам, в том числе к легендарным картинам Георгия Данелии «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Паспорт». Помимо работы в кино, Канчели писал симфонии и оперы. После 1991 года уехал из Грузии в Европу, работал в Королевском филармоническом оркестре Фландрии. В последнее время Канчели серьезно болел.