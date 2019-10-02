Жителей Псковской области пригласили на раскопки в Печорах

Традицию археологии выходного дня продолжили в Псковской области. Жителей региона приглашают принять участие в раскопках.

Исследование культурного слоя будет проводиться в Печорах. Археологическое сообщество Псковской области предлагает принять участие в раскопках всем желающим. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Сбор участников будет проводиться возле базы Археологического центра на улице Герцена утром 5 октября. Добровольцам необходимо подготовить рабочую одежду, запастись перчатками и дождевиком на случай неблагоприятной погоды. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае пятилетний мальчик нашел кости и зубы шерстистого носорога.