Массовый протест полицейских в Париже собрал более 20 тыс. участников

В Париже началась массовая акция протеста полицейских «Марш гнева». На нее пришли около 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщил в среду, 2 октября, телеканал BFM.TV.

Акция организована профсоюзами сотрудников сил правопорядка, недовольных условиями работы. Маршрут манифестантов пролегает от площади Бастилии в сторону площади Республики. Участники требуют от властей улучшения социальных условий, защиты пенсионной системы и повышения уровня жизни.

К колонне полицейских присоединились несколько десятков участников движения «желтые жилеты». «Правительство должно быть в курсе нашего гнева», — сказал представитель профсоюза «Альянс» Оливье Орсё. По его словам, условия труда полицейских особенно ухудшились в автопарке, где финансирование снизилось более чем на €200 млн.

Полицейские вышли на улицы Парижа на фоне информации о возросшем числе случаев самоубийств среди правоохранителей. С начала года в стране 52 полицейских покончили с собой.

В Париже 21 сентября полицейские задержали более 150 человек в ходе акции «желтых жилетов». В числе задержанных один из сотрудников правоохранительных органов.

«Желтые жилеты» проводят протестные акции каждую субботу с ноября 2018 года в разных городах Франции. Наиболее массовые протесты проходят в Париже. Зачастую акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.