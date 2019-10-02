Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира

Сборная России по волейболу одержала победу над канадцами во втором матче на Кубке мира по волейболу в Японии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 2 октября.

Россияне выиграли у канадской сборной со счетом 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10) на соревнованиях в японском Нагано. Самым результативным игроком сборной России стал Федор Воронков, который заработал 19 очков. Еще 16 баллов получил Ярослав Подлесных. Среди канадцев отличился Райли Брендан Барнс, у которого аналогичное количество очков, пишет RT.

До этого российская команда обыграла иранцев со счетом 3-1, а в следующей игре россиянам предстоит встретиться со сборной Австралии 4 октября. По итогам двух матчей в активе подопечных Туомаса Саммельвуо пять очков.

Всего в Кубке мира участвуют 12 национальных команд, каждая из которых проведет на турнире по 11 матчей. Отбор команд производился с учетом рейтинга конфедераций Европы, Африки, Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, Японии и Польши. В настоящее время трофей находится у США, сообщает телеканал «360».

29 сентября сообщалось, что женская сборная России по волейболу заняла третье место на Кубке мира, проходящем в пяти городах Японии — Хамамацу, Иокогаме, Тояме, Саппоро и Осаке.