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Напавшего на сотрудника СК мужчину арестовали

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Фото: ТАСС/Андрей Васильев
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Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья.

Григорьев против заключения под стражу не выступал, согласно судебному решению, он отправится в СИЗО как минимум на два месяца.

Обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа Григорьеву предъявили ранее в этот же день.

Нападение было совершено 1 октября на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Злоумышленник нанес сотруднику СК Владиславу Капустину удар ножом сзади в область груди. Пострадавший забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание.

Капустин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, но скончался, не приходя в сознание. СК возбудил уголовное дело по факту нападения.

Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.

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