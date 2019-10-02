Бруцеллез обнаружили на территории Нижегородской области

На территории городского округа Перевозский в Нижегородской области обнаружили опасную для человека инфекцию — бруцеллез. Его нашли в крови овец, принадлежащих местному жителю.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, начались мероприятия по ликвидации заболевания. Соответствующий план был утвержден 1 октября на внеочередном заседании комиссии по охране территории от заноса заразных болезней животных.

Бруцеллез является зоонозной инфекцией, которая передается от больного животного человеку. Она характеризуется множественным поражением органов человека. Причем бруцеллы способны сохраняться в воде более двух месяцев, а в молоке — 40 дней.