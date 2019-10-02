Переходы со специальной подсветкой появятся в Свердловской области

Новые пешеходные переходы появятся в Свердловской области. Специальную подсветку установят на тех участках, где ранее случались ДТП с пешеходами.

По данным ГИБДД, на трассах переоборудуют 50 переходов. На подъездах к ним предусмотрены таблички с подсветкой, они информируют водителя о возможности появления пешеходов. Об этом сообщает «ТагилСити.ру».

Переходы уже появились на трассе Екатеринбург–Реж–Алапаевск, а также на подъезде к Верхней Пышме. Кроме того, планируется установка перехода на трассе из Екатеринбурга в Полевской. Места определялись на основании анализа аварийности.

Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово автомобиль «ГАЗ» сбил женщину и семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.