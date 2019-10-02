Число больных мышиной лихорадкой саратовцев превысило 1,5 тыс. человек

В Саратовской области увеличилось количество заболевших мышиной лихорадкой. Диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» лабораторно подтвержден у 1626 обратившихся за помощью. Это данные регионального минздрава.

По словам замначальника эпиднадзора и санитарной охраны территории областного управления Росприроднадзора Ирины Иришковой, пик заболеваемости был зафиксирован в мае, сейчас количество обращающихся снизилось в несколько раз, однако в октябре ситуация может кардинально измениться — мыши побегут в дома.

ИА «Взгляд-инфо» пишет, что в этом году ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой была близка к критической. В Саратове очагом мышиной лихорадки называли Кумысную поляну.

Из-за высокого риска заражения отменили первые летние смены в лагерях в Татищевском районе и в Саратове. К борьбе с вирусом привлекались специалисты из Нижнего Новгорода и Москвы. Специалисты ожидают вторую волну заболеваемости.

По факту массового распространения этого заболевания возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В Роспотребнадзоре полагают, что ответственность за случившееся лежит на областном правительстве и муниципалитетах.