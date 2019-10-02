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Военный обозреватель раскритиковал жалобу журналиста на курсы «Бастион»

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что неоднократно проходил курсы «Бастион» и не замечал того, на что пожаловался редактор МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов, который написал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России, обвинив организаторов курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении полномочий.

«Я не могу привести фактов, о которых говорит юный борзописец. Во время обучения журналистов в «Бастионе» готовят прежде всего к тому, как грамотно вести себя на поле боя, с кем можно общаться, с кем нет, как вести себя в случае, если вы стали заложником, и спасти свою жизнь», — цитирует Баранца НСН.

Военный обозреватель подчеркнул, что считает заявление Павлова мерзким поклепом на организацию, которая заботится о том, чтобы в горячей точке журналист остался жив.

«Если этот мальчик описался, если ему показалось, что с ним обращались слишком жестоко — мне кажется, что он просто маменькин сынок, а не журналист», — заключил он.

Российский военный журналист Евгений Поддубный также прокомментировал ситуацию. «Я знаю нескольких своих коллег, которые вполне успешно их прошли. Так что могу сказать — нормальные курсы», — цитирует его «Ридус».

Ранее Павлов рассказал, что получил травмы во время практических занятий на курсах «Бастион». По его словам, во время «захвата» условные террористы несколько раз ударили его по корпусу. Также они заставляли своих «пленных» «ползать на коленях по острым камням и колючкам» с мешком на голове.

Информация о жестоком обращении с журналистом на курсах «не соответствует действительности», заявили в пресс-службе Союз журналистов Москвы.

По словам организаторов, перед началом тренинга всем участникам рассказали о плане теоретических и практических занятий. Был также проведен подробный инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре в Севастополе. Организатором проведения курсов на протяжении 13 лет является Союз журналистов Москвы. Занятия проводятся в полевых условиях на специальном полигоне с моделированием кризисных ситуаций и применением боевой техники.

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