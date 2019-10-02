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Две новые ТЭЦ планируют построить в Казани

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Генеральный план Казани предусматривает строительство двух теплоэлектроцентралей до 2040 года. Они разместятся в Приволжском и Советском районах.

Планируется, что ТЭЦ расположат в зонах застройки вдали от централизованных источников тепла и энергии. Они будут обеспечивать всю Восточную дугу и район «Березовая роща» в южной части Казани. Об этом сообщает InKazan.ru.

Замглавы исполкома города по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин пояснил, что текущих ресурсов ТЭЦ хватает на обеспечение потребностей города. Однако для обеспечения теплом перспективной застройки необходимо закольцевать существующие магистральные теплопроводы. Так как закольцовка невозможна из-за особенностей застройки, необходимо строить новый источник тепла и энергии.

Кроме того, планируется построить 14 новых котельных в Приволжском, Кировском, Советском и Авиастроительном районах.

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