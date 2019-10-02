Дельфинов заметили в Баренцевом море у берегов Териберки

Мурманские рыбаки встретили стаю дельфинов в Баренцевом море. Их заметили у берегов Териберки.

Дельфины несколько раз проплывали под рыбацкой лодкой и выныривали у ее борта. Через некоторое время они скрылись.

Как напоминает ИА «Би-порт», такая встреча у местных рыбаков уже была в начале сентября. Они рассказывали, что им показалось около 10 млекопитающих. Они даже пытались играть с людьми.

Предположительно дельфины приплыли к Териберке с Фарерских островов.

2 октября сообщалось, что около 1 тыс. дельфинов исследователи обнаружили в реке Потомак, которая из-за своей грязной воды заслужила звание «национального позора» Америки.