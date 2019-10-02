Прямой эфир

Дельфинов заметили в Баренцевом море у берегов Териберки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мурманские рыбаки встретили стаю дельфинов в Баренцевом море. Их заметили у берегов Териберки.

Дельфины несколько раз проплывали под рыбацкой лодкой и выныривали у ее борта. Через некоторое время они скрылись.

Как напоминает ИА «Би-порт», такая встреча у местных рыбаков уже была в начале сентября. Они рассказывали, что им показалось около 10 млекопитающих. Они даже пытались играть с людьми.

Предположительно дельфины приплыли к Териберке с Фарерских островов.

2 октября сообщалось, что около 1 тыс. дельфинов исследователи обнаружили в реке Потомак, которая из-за своей грязной воды заслужила звание «национального позора» Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦРУ рассказало о дельфинах-шпионах во времена СССР
У дельфинов Ла-Манша обнаружили химикаты и ртуть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019