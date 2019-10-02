Прямой эфир

Дорожные работы в Орле продлятся до конца ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сроки завершения дорожных работ назвали власти Орла. Все объекты будут сданы до 20 ноября.

На текущий момент ремонт ведется на улице Пушкина, где в порядок приводят проезжую часть и тротуары, на улицах 60-летия Октября и улице Северной. Также рабочие ремонтируют тротуар на улицах Московской и Комсомольской. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В мэрии отмечают высокий уровень производительности подрядчика, работающего на улице Московской, при этом есть нарекания по поводу темпов работ на Комсомольской. Специалисты работают без выходных. Укладка асфальта проводится после того, как куратор от управления коммунальным хозяйством, который ответственен за приемку выполненных работ, убедится, что подготовка проведена на надлежащем уровне.

На улицах Красина и Фомина имелись замечания к подрядчику для устранения.

По муниципальным контрактам последние ремонтные работы будут завершены 20 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Ту-22 перенесут в Казани из-за ремонта улицы
В Севастополе отремонтируют 35 км грунтовых дорог

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019