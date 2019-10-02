Дорожные работы в Орле продлятся до конца ноября

Сроки завершения дорожных работ назвали власти Орла. Все объекты будут сданы до 20 ноября.

На текущий момент ремонт ведется на улице Пушкина, где в порядок приводят проезжую часть и тротуары, на улицах 60-летия Октября и улице Северной. Также рабочие ремонтируют тротуар на улицах Московской и Комсомольской. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В мэрии отмечают высокий уровень производительности подрядчика, работающего на улице Московской, при этом есть нарекания по поводу темпов работ на Комсомольской. Специалисты работают без выходных. Укладка асфальта проводится после того, как куратор от управления коммунальным хозяйством, который ответственен за приемку выполненных работ, убедится, что подготовка проведена на надлежащем уровне.

На улицах Красина и Фомина имелись замечания к подрядчику для устранения.

По муниципальным контрактам последние ремонтные работы будут завершены 20 ноября.