Прямой эфир

Минприроды примет меры для повышения численности северного оленя

0
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что популяция дикого северного оленя в России сокращается, в некоторых регионах она практически уничтожена. Об этом 2 октября сообщается в пресс-службе ведомства.

Недалеко ушли: контрабандисты провезли в кузове грузовика 4 тыс. черепах
Волонтеры и ученые из Оренбургской области спасают краснокнижных рептилий, которых браконьеры завозят через границу

Кобылкин поручил проверить эффективность исполнения указаний в области охоты в Красноярском крае и Якутии. Соответствующее решение принято из-за сокращения популяции дикого северного оленя в ряде субъектов РФ.

В сообщении говорится, что самая крупная таймырская популяция с 1980-х годов сократилась вдвое (до 400–450 тыс. особей), вторая по величине — яно-индигирская практически уничтожена и насчитывает сейчас менее 2 тыс. оленей.

Среди причин сокращения популяции животных Минприроды называет браконьерство и отсутствие эффективных мер контроля численности хищников. Так, отмечается, что количество волков в данных субъектах выросло вдвое по сравнению с 1990 годом. По расчетам российских ученых и экспертов, ежегодно наносимый волком ущерб охотничьему хозяйству составляет более 10 млрд рублей.

В связи с этим ведомство введет поправки в федеральные законы.

«В настоящее время Минприроды России планирует внести изменения в закон об охоте, позволяющие обеспечить регулирование численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий в случае необходимости, сократить сроки охоты на дикого северного оленя до 31 января (в действующей редакции — до 15 марта) и уменьшить нормативы допустимого изъятия», — говорится в сообщении.

В этот же день сообщалось, что из Красноярского края в Гонконг отправили более 10 т рогов (пантов) домашнего северного оленя. Погрузку контролировало краевое управление Россельхознадзора.

Снадобья с рогами молодых оленей активно применяются в КНР в традиционной медицине. Считается, что они нужны для сохранения силы и молодости, особенно в пожилом возрасте. Наиболее ценны панты сибирского марала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Магаданской области
Жители Коми жалуются на нападения волков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019