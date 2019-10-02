Минприроды примет меры для повышения численности северного оленя

Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что популяция дикого северного оленя в России сокращается, в некоторых регионах она практически уничтожена. Об этом 2 октября сообщается в пресс-службе ведомства.

Кобылкин поручил проверить эффективность исполнения указаний в области охоты в Красноярском крае и Якутии. Соответствующее решение принято из-за сокращения популяции дикого северного оленя в ряде субъектов РФ.

В сообщении говорится, что самая крупная таймырская популяция с 1980-х годов сократилась вдвое (до 400–450 тыс. особей), вторая по величине — яно-индигирская практически уничтожена и насчитывает сейчас менее 2 тыс. оленей.

Среди причин сокращения популяции животных Минприроды называет браконьерство и отсутствие эффективных мер контроля численности хищников. Так, отмечается, что количество волков в данных субъектах выросло вдвое по сравнению с 1990 годом. По расчетам российских ученых и экспертов, ежегодно наносимый волком ущерб охотничьему хозяйству составляет более 10 млрд рублей.

В связи с этим ведомство введет поправки в федеральные законы.

«В настоящее время Минприроды России планирует внести изменения в закон об охоте, позволяющие обеспечить регулирование численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий в случае необходимости, сократить сроки охоты на дикого северного оленя до 31 января (в действующей редакции — до 15 марта) и уменьшить нормативы допустимого изъятия», — говорится в сообщении.

В этот же день сообщалось, что из Красноярского края в Гонконг отправили более 10 т рогов (пантов) домашнего северного оленя. Погрузку контролировало краевое управление Россельхознадзора.

Снадобья с рогами молодых оленей активно применяются в КНР в традиционной медицине. Считается, что они нужны для сохранения силы и молодости, особенно в пожилом возрасте. Наиболее ценны панты сибирского марала.