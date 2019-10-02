ГИБДД не будет штрафовать водителей в плохую погоду

Автомобилистов освободили от штрафов во время непогоды. ГИБДД объяснила, в каком случае водителей не будут наказывать. Первый случат — если снимки с камер некачественные из-за дождя или тумана. Если на дороге нет знаков, предупреждающих о камере, значит, и штрафов не будет. Избежать санкций возможно, если на работу комплекса видеофиксации уже поступали жалобы. В среднем 25% от всех фотоматериалов, полученных с камер, не могут быть использованы для вынесения штрафов.