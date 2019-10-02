Тверские власти увеличили расходы на переселение из аварийного жилья

В Тверской области увеличили финансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья. На эти цели в период с 2019 по 2021 год будет выделено на 929,8 млн рублей больше, что должно повысить эффективность реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Решение принято на заседании регионального правительства.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, чьи слова приводят «Тверские ведомости», выполнение этой программы должно повысить качество жизни людей, улучшить жилищные условия семей, увеличить объемы жилищного строительства и сформировать современную городскую среду. Кроме того, это важный вклад в решение задач, поставленных в нацпроектах.

В 2019 году Тверская область получила на реализацию программы переселения дополнительно из федерального бюджета более 239 млн рублей. Всего же на нее до 2024 года направят порядка 3,4 млрд рублей из бюджетов разных уровней. За шесть лет должны переселить около 4,5 тыс. человек из 79 тыс. кв. м помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 года.