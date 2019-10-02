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В гордуме Кургана прошли масштабные сокращения

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В Курганской городской думе провели масштабные сокращения с целью оптимизировать число сотрудников. Об этом 2 октября сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Всего было сокращено 14 ставок из 42. Этого удалось достичь благодаря перераспределению обязанностей и сокращению ставок сотрудников управления массовых коммуникаций и общественных отношений, пишет агентство.

Оставшиеся 28 ставок принадлежат спикеру, специалистам муниципальной службы и специалистам, которые не относятся к муниципальным службам.

В конце сентября сообщалось, что Курганская облдума приняла в двух чтениях закон об изменении правил получения доплаты к пенсии бывшим чиновникам. Таким образом планируется сэкономить средства в бюджете региона.

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