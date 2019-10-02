Упавшая в шахту лифта в Воркуте девочка пошла на поправку

В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи по-прежнему проходит лечение девочка, пострадавшая во время падения в шахту лифта. Она получила несколько переломов.

Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное, есть положительная динамика. Девочка идет на поправку, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел 28 сентября в заброшенном здании во втором микрорайоне Воркуты. Девочка упала в шахту лифта с третьего этажа. Спасателей вызвали ее друзья.

На момент прибытия сотрудников МЧС дети самостоятельно вытащили пострадавшую из шахты, что делать не рекомендуется. Девочку передали бригаде скорой помощи, она была в сознании.