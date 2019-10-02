Прямой эфир

Упавшая в шахту лифта в Воркуте девочка пошла на поправку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи по-прежнему проходит лечение девочка, пострадавшая во время падения в шахту лифта. Она получила несколько переломов.

Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное, есть положительная динамика. Девочка идет на поправку, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел 28 сентября в заброшенном здании во втором микрорайоне Воркуты. Девочка упала в шахту лифта с третьего этажа. Спасателей вызвали ее друзья.

На момент прибытия сотрудников МЧС дети самостоятельно вытащили пострадавшую из шахты, что делать не рекомендуется. Девочку передали бригаде скорой помощи, она была в сознании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Мать избитой в Ингушетии девочки пока не лишат родительских прав

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019