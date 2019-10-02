Путин отметил вред санкций против Ирана для всей мировой экономики

Санкции в отношении Исламской Республики Иран вредят всей мировой экономике. Об этом в среду, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Из-за санкций американской администрации Иран не может реализовать свои возможности, отметил российский лидер на пленарной сессии Российской энергетической недели. По словам президента России «это очень вредно и для мировой экономики», так как не дает обеспечить стабильную работу энергетического сектора, передает «РИА Новости».

«Будет ли Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет, это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит на повестке дня мировой политики», — цитирует главу государства «Интерфакс». Как подчеркнул Путин, Москва рассчитывает на сохранение договоренностей и ситуация вокруг Ирана нормализуется.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из сделки. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Весной Тегеран решил прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. 30 сентября в Иране заявили, что Соединенные Штаты должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Тегерану $50 млрд в качестве компенсации за нефтяные санкции.