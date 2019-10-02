Прямой эфир
Сюжет:

Путин отметил вред санкций против Ирана для всей мировой экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции в отношении Исламской Республики Иран вредят всей мировой экономике. Об этом в среду, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Туманный регион: Лондон склоняется к выходу из ядерной сделки с Ираном
Участники «пятёрки» задумались о новом всеобъемлющем договоре с исламской республикой

Из-за санкций американской администрации Иран не может реализовать свои возможности, отметил российский лидер на пленарной сессии Российской энергетической недели. По словам президента России «это очень вредно и для мировой экономики», так как не дает обеспечить стабильную работу энергетического сектора, передает «РИА Новости».

«Будет ли Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет, это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит на повестке дня мировой политики», — цитирует главу государства «Интерфакс». Как подчеркнул Путин, Москва рассчитывает на сохранение договоренностей и ситуация вокруг Ирана нормализуется.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из сделки. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Весной Тегеран решил прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. 30 сентября в Иране заявили, что Соединенные Штаты должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Тегерану $50 млрд в качестве компенсации за нефтяные санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран пригрозил ответом на несоблюдение Европой условий ядерной сделки
Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019