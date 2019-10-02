Бесплатную парковку организуют в центре Рязани

Власти Рязани намерены открыть бесплатную парковку в центре города. Водители уже начали оставлять свои автомобили.

Парковка будет организована на месте снесенного дома по улице Свободы. По словам и.о. начальника управления благоустройства Рязани Алексея Муковнина, стоянка будет работать бесплатно. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Территория находится напротив центра гигиены и эпидемиологии. Автомобилисты уже начали оставлять машины на освободившейся площади.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют увеличить число платных парковочных мест.