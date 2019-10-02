Стадион «Локомотив» обновили в Тамбове за 28 млн рублей

В Тамбове на обновление инфраструктуры стадиона «Локомотив» направили 28 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На выделенные средства удалось реконструировать покрытие на двух футбольных полях. Его уже опробовали ребята из спортшколы «Академия футбола», которая базируется на «Локомотиве», пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В этом году также запланировано строительство пришкольного стадиона в Мичуринском районе, спортивной площадки в Тамбовском, десяти площадок ГТО в разных муниципалитетах области. В райцентре Первомайский проведут реконструкцию беговых дорожек и уложат футбольное поле на стадионе.

В сентябре стало известно, что в Тамбовской области сформирована интерактивная карта, где отмечено более 350 объектов, которые строят в рамках реализации нацпроектов.