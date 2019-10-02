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Заменитель грудного молока начали производить в Подмосковье

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На территории индустриального парка «Богородский» в Московской области запущено производство заменителя грудного молока. Проект реализует компания «Фармалакт».

На церемонии открытия производства присутствовал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, сейчас большое количество детского питания импортируется, однако у нового продукта есть свои конкурентные преимущества.

Объем инвестиций в проект составляет около 262 млн рублей. Пока создано 91 рабочее место, планируется создать порядка 200 мест. Первую партию заменителя грудного молока направят в отделение патологии новорожденных родильного дома и в отделение педиатрии Ногинской ЦРБ, пишет «Подмосковье сегодня».

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