Редкую тропическую бабочку обнаружили под Хабаровском

Под Хабаровском обнаружили редчайшую тропическую бабочку. Каким образом она оказалась в регионе пока неизвестно, но специалисты не исключают, что насекомое занес сильный ветер с юга.

Энтомолог, доктор биологических наук Владимир Дубатолов, который нашел бабочку, пояснил ИА «Хабаровский край сегодня», что это вьюнковый бражник. Он живет в основном в тропиках, субтропиках, в летнее время – на юге умеренной зоны. В Хабаровском крае за последние 15 лет эту бабочку встречали только шесть раз.

Дубатолов также сообщил, что из-за теплой погоды, установившейся в последнее время в регионе, можно встретить летние виды насекомых, которые случайно вы шли из куколок.