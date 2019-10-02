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Редкую тропическую бабочку обнаружили под Хабаровском

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Под Хабаровском обнаружили редчайшую тропическую бабочку. Каким образом она оказалась в регионе пока неизвестно, но специалисты не исключают, что насекомое занес сильный ветер с юга.

Энтомолог, доктор биологических наук Владимир Дубатолов, который нашел бабочку, пояснил ИА «Хабаровский край сегодня», что это вьюнковый бражник. Он живет в основном в тропиках, субтропиках, в летнее время – на юге умеренной зоны. В Хабаровском крае за последние 15 лет эту бабочку встречали только шесть раз.

Дубатолов также сообщил, что из-за теплой погоды, установившейся в последнее время в регионе, можно встретить летние виды насекомых, которые случайно вы шли из куколок.

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