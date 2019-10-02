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Отопительный сезон стартует в Калининграде при теплой погоде

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Власти Калининграда приняли решение о начале отопительного сезона, несмотря на теплую погоду. Тепло начнет поступать в здания 3 октября.

По данным синоптиков, в последние дни среднесуточная температура воздуха в Калининграде была выше 8 градусов. 29 сентября она составила 13,8 градуса. Согласно нормативам, решение о начале отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд удерживается ниже 8 градусов. Тем не менее власти Калининграда приняли решение о включении теплоносителей. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Отопительный сезон официально начнется 3 октября. В 2018 году тепло начали подавать 15 октября.

Ранее сообщалось, что в жилых домах в Москве системы отопления переводят на минимальные параметры по температуре в связи с наступившим потеплением.

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