Ушел из жизни народный артист СССР Гия Канчели. Выдающийся композитор, автор семи симфоний, симфонической поэмы для альта, хора и оркестра «Стикс», которую регулярно исполняет Юрий Башмет, и множества других произведений для самых разных составов исполнителей. Широкая публика знает Канчели в основном по киномузыке — его фильмография включает более восьми десятков фильмов! И в первую очередь это ленты Георгия Данелии, постоянным соратником которого он был. Такие шедевры, как «Мимимо», «Кин-дза-дза!», «Не горюй!», невозможно представить без мелодий Гии Александровича.

И в то же время киномузыка — лишь небольшая часть его художественного мира. Здесь можно провести сравнение с Дмитрием Шостаковичем, который сочетал работу для экрана с серьезным творчеством. Несмотря на множество песен, ушедших в народ, для музыкантов важнее именно его сочинения для концертной сцены — симфонические, хоровые, камерные. То же и с Канчели. Кстати, это личности сопоставимого масштаба.

Мы учились на его музыке. Для студентов консерваторий в советское время его партитуры были настольными книгами. Молодежь восхищалась, подражала ему в своем творчестве. Был он кумиром и для меня. Помню, что когда я еще только начинал свой путь — часто слушал произведения Гии Александровича, восхищался профессиональными приемами, безупречно выстроенной формой.

Тогда он казался мне фигурой недосягаемой — ведь он был известен на весь Союз! Но каково же было мое удивление, когда, познакомившись с ним, я увидел совершенно другого человека, нежели можно было представить, — простого, открытого, лишенного какой-либо звездности. Хотя я был еще молодым композитором, он сразу сказал: «А, да я знаю вас! Вы же тоже уже известны! Рад знакомству с вами, думаю, что теперь будем общаться и дружить».

Увы, специфика жизни востребованных музыкантов в том, что они постоянно гастролируют, путешествуют и общаться толком не удается. Поэтому не могу сказать, что часто с ним беседовал. Но ценил сам факт, что ему можно было позвонить, посоветоваться. А теперь уже такой возможности нет... Для меня это огромная потеря. Да и для всего музыкального мира, без сомнения, тоже.

Но творчество Гии Канчели продолжает жить. Не только в фильмах, которые постоянно показывают по телевидению, но и в концертных залах. Гия Канчели был востребован всегда: он много исполнялся и в советские годы, и в наше время. В столичных залах, в регионах, в бывших республиках СССР, на Западе — его везде очень любят. Он действительно был народным — не только по формальному званию, но по сути.

Конечно, для грузинского народа, его музыкальной традиции это фигура основополагающая. Но я уверен, что творчество Канчели принадлежит всей мировой культуре. Он всегда сторонился политики и был в хорошем смысле гражданином мира. Когда случилось обострение отношений между нашими странами, он дверью не хлопал, агрессивных лозунгов не выкрикивал. Гия Александрович всегда говорил с миром прежде всего своим творчеством. Объединял людей и страны своим искусством.

Автор — народный артист России и Республики Татарстан, председатель правления Союза композиторов России, лауреат Государственной премии РФ