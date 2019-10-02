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Состояние домов культуры оценят в Ростовской области

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Оценку технического состояния дадут всем зданиям домов культуры в Ростовской области. По результатам проверки может быть принято решение о централизованной программе капремонта.

По данным законодательного собрания, в последние годы во многих сельских домах культуры прошел ремонт. Тем не менее остались здания, которые находятся в разрушающемся состоянии. В регионе планируют провести оценку технического состояния всех сельских домов культуры. Об этом сообщает RostovGazeta.

Депутаты считают, что необходимо разработать централизованную программу капитального и текущего ремонта объектов. Кроме того, некоторым домам культуры потребуется реконструкция.

Ранее сообщалось, что около 300 млн рублей направят на ремонт дворцов и домов культуры в Ставропольском крае. Особое внимание уделят сельским территориям.

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