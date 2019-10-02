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Изъятого в московском ТЦ крокодила передадут в Ульяновский зоопарк

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Фото: ТАСС/dpa/Axel Heimken
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Крокодила по кличке Дима, изъятого в торговом центре в Москве, могут передать Ульяновскому зоопарку. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Рептилию изъяли в 2019 году в ТЦ на Алтуфьевском шоссе из контактного зоопарка «Лесное посольство». В настоящее время ведутся переговоры с зоопарком Ульяновска о его передаче.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в сентябре 2019 года был изъят трехмесячный львенок Джой: хищника держали в гаражах на проспекте Мира. Ветеринары диагностировали у него рахит и катаракту. В настоящее время львенок находится в Центре передержки, ведется административное расследование.

Кроме того, новый дом ищут для льва Бонифация, которого изъяли в контактном зоопарке на Арбате в 2015 году, а также для львицы Симы — ее изъяли во время незаконной фотосессии, пишет «Москва 24». Отмечается, что несколько львят уже переехали в Липецкий зоопарк. Их нашли зимой 2017 года в промзоне московского района Бирюлево. Документов на животных у владельцев не оказалось.

В июне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль.

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