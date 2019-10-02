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Бюджет Омска вырос на 150 млн рублей

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Бюджет Омска в 2019 году увеличится еще на 150 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет приняли депутаты горсовета в среду, 2 октября.

Средства направлены из регионального бюджета в виде целевых межбюджетных трансфертов. Их планируют потратить на создание модельных библиотек, содержание магистралей, транспортное обслуживание, установку дорожных знаков и нанесение разметки, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как пояснил спикер Горсовета Владимир Корбут, на разметку выделят около 30 млн рублей. По его словам, она будет качественной и с гарантией работы. В общем средства направят на соцсферу, выполнение майских указов и проектирование детских садов в Октябрьском и Кировском округах, отметил спикер.

Доходная часть городского бюджета теперь составляет 21,975 млрд рублей, расходная — 22,926 млрд рублей, дефицит — 951 млн рублей.

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