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Сенаторы США призвали ввести санкции за «преследование оппозиции» в РФ

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Allen Eyestone
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Двое американских сенаторов — республиканец Марко Рубио (штат Флорида) и демократ Бен Кардин (штат Мэриленд) — призвали ввести адресные санкции в отношении российских чиновников, которые, по их мнению, несут ответственность за «преследование оппозиции в России». Об этом 2 октября пишет ТАСС.

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Сенаторы направили совместное письмо на имя госсекретаря США Майкла Помпео и главы минфина Стивена Мнучина, под обращением подписались еще девять законодателей. В документе говорится о якобы «продолжающихся преследованиях со стороны российского правительства» в отношении диссидентов и лидеров оппозиции.

Сенаторы предложили задействовать акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского». В частности, они призвали ввести ограничительные меры против генпрокурора России и главы Минюста.

Ранее в сентябре конгрессмены просили ввести санкции в отношении российских властей за «нарушения прав человека» во время несанкционированных акций в Москве. Тогда письмо было направлено на имя президента США Дональда Трампа.

В Кремле отвечали, что незаконные митинги являются внутренним делом России.

Конгресс США принял «Акт Магнитского» в декабре 2012 года, после чего документ подписал президент Барак Обама. Акт предусматривает введение ограничительных мер в отношении российских должностных лиц, в числе которых сотрудники силовых ведомств, которые, как считает Вашингтон, имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве.

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