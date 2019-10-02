Обновленную Полевую улицу откроют в Тюмени 15 ноября

В Тюмени завершается реконструкция Полевой улицы, которая стартовала в мае. Открыть движение планируют к 15 ноября 2019 года, рассказали в городской администрации.

Дорожники почти завершили работы на участке от улицы Степана Халтурина до улицы Димитрова по Полевой улице. Здесь установили ливневку, уличное освещение и ограждения. Проезжую часть расширили до четырех полос, также увеличилась ширина тротуаров, пишет портал «Наш город».

Сейчас строители асфальтируют проезжую и пешеходную части улицы.

В конце сентября сообщалось, что в Тюменской области отремонтировали более 45 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы провели в Заводоуковске, Упоровском, Исетском и Ялуторовском районах.