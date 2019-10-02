Сирень зацвела во дворах Владивостока

Во Владивостоке во дворах домов зацвела сирень. Это связывают с аномальным теплом, пришедшим в Приморский край в конце сентября и сохранившимся в начале октября.

Как уточняет Vostokmedia, в столице региона в 2017 году был зарегистрирован противоположный случай — цветы на кустах сирени распустились слишком рано, в апреле, а не в мае или июне, как это обычно бывает.

Что касается повторного цветения первоцветов, то подобное явление уже фиксировалось в Приморье. Так, в ноябре 2017 года в заповеднике «Кедровая падь» распустился ветровочник амурский, который считается весенним цветком.

В конце сентября в городе Шимановске Амурской области зацвели подснежники.